Zusammenstoß : Tödlicher Verkehrsunfall bei Hilscheid – Motorradfahrer stirbt noch an der Unfallstelle

Hilscheid Bereits am Samstag ist auf der B327 bei Hilscheid ein tödlicher Verkehrsunfall passiert. Ein Motorradfahrer ist dabei mit einem PKW zusammengestoßen.

Wie die Polizei am Montagnachmittag mitgeteilt hat, ist es am Samstag, 30. Juli, gegen 13 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der B327 bei Hilscheid gekommen.

Die Polizei schildert das Geschehen wie folgt: Ein Motorradfahrer war aus Richtung Thalfang kommend in Richtung Malborn unterwegs. Aus der Gegenrichtung näherte sich ein PKW. Aufgrund bisher noch nicht ermittelten Gründen kollidierten die Fahrzeuge in einer, aus Sicht des Motorradfahrers lang gezogenen Linkskurve, miteinander. Der Motorradfahrer kam zu Fall und verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Die Fahrerin des unfallbeteiligten PKW erlitt einen Schock.