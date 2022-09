In unübersichtlicher Rechtskurve : Unfall wegen riskanten Überholmanövers: Zwei Menschen verletzt

In unübersichtlicher Rechtskurve

Serrig Am Mittwochmorgen hat es auf der B 51 zwischen der Staustufe Serrig und Saarhölzbach einen Unfall gegeben. Ein Autofahrer und ein Kradfahrer sind verletzt worden.

Wie die Polizei mitgeteilt hat, ist es am Mittwochvormittag, 21. September, gegen 10.45 Uhr auf der B 51 zwischen der Staustufe Serrig und Saarhölzbach zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden.

Ersten Ermittlungen zu Folge war ein 50-Jähriger mit seinem Pkw die B 51 aus Saarburg kommend in Richtung Mettlach unterwegs. Hinter der Staustufe in Serrig überholte er in einer langgezogenen und unübersichtlichen Rechtskurve zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge, einen Transporter und einen Lkw.