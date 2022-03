Blaulicht : Schwerer Unfall auf der B51 bei Konz: Autofahrer schwer verletzt

Update Konz/Trier Zwei Autos sind am Donnerstag zwischen Trier und Konz zusammengestoßen. Die Bundesstraße war zeitweilig voll gesperrt.

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B51 sind am Donnerstagmorgen zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, sei ein Transporter in Fahrtrichtung Trier auf der Brücke zwischen der Abfahrt Konz-Karthaus und Estricher Hof in den Gegenverkehr geraten - den Angaben zufolge weil der Fahrer in dem Moment sein Mobiltelefon genutzt habe.