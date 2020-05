Karambolage auf dem Prümer-Sommer-Platz : Autofahrer flüchtet nach Unfall: Zeugen gesucht

Symbol Polizei Blaulicht Einsatz. TV-Foto: Klaus Kimmling Foto: TV/Klaus Kimmling

Prüm (utz) Die Polizei Prüm sucht den Fahrer eines Autos mit Anhänger, der am Freitag nach einem Unfall auf dem Prümer-Sommer-Platz in Prüm geflüchtet ist. Zwischen 12.30 und 12.45 Uhr beschädigte er einen dunklen VW Up an der Heckstoßstange und fuhr einfach davon.

Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 3000 Euro. Der Anhänger war unter anderem mit einer Schaufel beladen. Als Unfallzeugen kommt laut Polizei ein junges Paar in Betracht, das kurz nach dem Ereignis den Platz mit einem roten Kombi befahren und mit der Unfallbeteiligten gesprochen haben soll.