Polizei : Unfall auf der Autobahn endet glimpflich

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Hermeskeil (mh) Glimpflich endete ein Unfall am Sonntagmittag auf der A1 bei Hermeskeil. Um 13.37 Uhr kam ein 21-Jähriger, der in Richtung Saarland unterwegs war, mit seinem Wagen in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, touchierte die Mittelleitplanke und geriet anschließend ins Schleudern.

Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit und kam auf der linken Spur zum Stehen. Sowohl Fahrer als auch die weiteren Insassen blieben unverletzt.

Im Zusammenhang mit diesem Unfall könnte ein bislang unbekanntes Gespann, bestehend aus PKW und Anhänger, stehen.