Unfall auf der A 1 : Auto fährt bei Manderscheid gegen Baum - Fahrer verletzt

Manderscheid Bei Manderscheid ist ein Auto am Freitagmorgen auf der A 1 gegen einen Baum gefahren.

Zu dem Unfall kam es am Freitagmorgen kurz nach 8 Uhr. Nach bisherigen Informationen wollte ein Autofahrer mit seinem Audi die A1 an der Abfahrt Manderscheid verlassen. In einer Rechtskurve kam der Fahrer aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, sein Wagen prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde verletzt. Er wurde vom DRK erstversorgt und dann ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr aus Manderscheid stellte mit rund 15 Einsatzkräften den Brandschutz sicher. Neben DRK und Feuerwehr waren auch die Polizei und die Straßenmeisterei im Einsatz. Der Verkehr konnte langsam an der Unfallstelle vorbeifahren.