Ein Verletzter : Unfall auf der A 1 bei Salmtal – Fahrbahn in Richtung Trier derzeit gesperrt

Foto: dpa/Stefan Puchner

Salmtal Auf der A 1 hat es am Donnerstagnachmittag einen Unfall an der Anschlussstelle Salmtal gegeben. Eine Person ist dabei laut Polizei verletzt worden. Die Fahrbahn in Richtung Trier ist aktuell gesperrt.

Die Sperrung der Autobahn in Richtung Trier soll nach Angabern der Autobahnpolizei Schweich bald wieder aufgehoben werden.