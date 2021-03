Blaulicht : Unfall auf der A 60 - Zwei Menschen verletzt

Am Mittwochmittag kam es in Höhe der Anschlussstelle Wittlich-West zu einem Unfall. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort. Foto: Andreas Sommer

Ein Autounfall auf der A 60 sorgte am Mittwoch für eine kurzzeitige Vollsperrung der Fahrbahn. Zwei Personen wurden verletzt.

Am Mittwochmittag kam es auf der A 60 in Höhe der Anschlussstelle Wittlich-West zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden, mindestens einer von ihnen schwer. Ein Fahrzeug kam vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und schleuderte in den Straßengraben. Anschließend kam das Auto auf der Seite liegend auf einer Grünfläche zum Stehen. Zwei Insassen wurden bei dem Unfall verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Einer von ihnen wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Autobahnausfahrt Wittlich-West war für etwa eine Stunde voll gesperrt.