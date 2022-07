Unfall : Fünf teils schwer Verletzte bei Unfall auf der A 64 - Autofahrer pöbelt Rettungskräfte an

Trierweiler Bei einem Unfall, bei dem es auch zu einem Brand kam, sind am Freitagnachmittag fünf Menschen teils schwer verletzt worden. Die Polizei lobt die Ersthelfer. Einen anderen Autofahrer erwartet hingegen ein Strafverfahren.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Freitag gegen 15.20 Uhr zu dem Unfall auf der A 64 kurz vor dem Grenzübergang Luxemburg. Ein von hinten herannahender Audi kollidierte mit einem ebenfalls überholenden Renault. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurden beide Autos gegen die Leitplanken geschleudert. An einem Fahrzeug wurde dadurch ein Brand im Motorraum ausgelöst. Die fünf teils schwer verletzten Insassen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach Polizeiangaben entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Bergung war die Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen ca. 90 Minuten gesperrt.