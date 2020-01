Blaulicht : Unfall auf der A 1 bei Hasborn: Fahrer verletzt

Hasborn/Wittlich Gegen 16.50 Uhr kam es am Donnerstag auf der A1 zwischen Hasborn und Wittlich zu einem Verkehrsunfall. Ein Kombi musste laut Zeugenaussagen einem PKW ausweichen und geriet ins Schleudern.

(red) Gegen 16.50 Uhr ist am Donnerstag, 9. Januar, auf der A 1 zwischen Hasborn und Wittlich ein Unfall passiert. Ein Kombi musste laut Zeugenaussagen einem PKW ausweichen und geriet ins Schleudern. Infolgedessen kollidierte das Fahrzeug mit einem Kleinwagen auf der Autobahn. Der Kombi schleuderte weiter in die Leitplanke. Der Fahrer des Kleinwagens wurde bei der Kollision verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.