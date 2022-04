Blaulicht : Fünf Verletzte bei Unfall auf der A 1 bei Wittlich - Autofahrer wenden in der Rettungsgasse

Wittlich Auf der A 1 bei Wittlich hat sich am Donnerstag ein Auto bei einem Unfall überschlagen. Es gab einen Schwerverletzten, vier Personen erlitten leichte Verletzungen. Mehrere Autofahrer fuhren durch oder wendeten in der Rettungsgasse - sie erwartet nun ein Verfahren.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Donnerstag gegen 15.30 Uhr am Kreuz Wittlich in Fahrtrichtung Koblenz zu dem Unfall. Eine 40-jährige Daunerin fuhr mit ihrem Auto auf den Wagen eines 69-jährigen Niederländers auf. Durch den Aufprall geriet das Fahrzeug der Daunerin ins Schleudern touchierte zunächst die rechte Leitplanke, dann die Mittelschutzplanke, überschlug sich und blieb auf dem Dach auf der linken Fahrspur liegen. Aufgrund des Verkehrsunfalls musste die Autobahn für ca. eine Stunde voll gesperrt und der Verkehr über die B 50 abgeleitet werden. Bei dem Verkehrsunfall wurden eine Person schwer und vier Personen leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.