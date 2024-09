Mehrere Beteiligte Unfall auf der A1: Fahrer missachtet Stoppschild und flüchtet

Auf der A1 Richtung Koblenz und Köln befindet sich eine Baustelle auf Höhe Föhren. Genau hier kam es am Sonntagmorgen, 22. September, zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Wegen der Baustelle fehlt der Beschleunigungsstreifen an der Autobahnauffahrt. Fahrzeuge müssen daher an dieser Stelle an einem Stoppschild anhalten und dürfen erst dann auf die Autobahn auffahren, wenn die Verkehrslage dies zulässt.