Drei Menschen schwer verletzt Unfall auf der A1 – Staatsanwaltschaft fordert Gutachten

Der Unfall ereignete sich auf der A1 zwischen dem Autobahndreieck Moseltal und der Anschlussstelle Mehring gegen 17.30 Uhr. Wegen eines vorangegangenen Unfalls in Höhe des Rastplatzes Rioler Wald kam es zu einem leichten Stau. Am Stauende stand ein Sattelschlepper, gefolgt von einem Auto. Ein ankommender Lkw fuhr nahezu ungebremst in das Auto. Dieses wurde dadurch in den Sattelschlepper vor ihm gedrückt und eingeklemmt. Durch den Aufprall wurde der Sattelschlepper auf die linke Fahrbahn geschleudert.