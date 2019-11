Unfall : Unfall auf der B 49: Zu früh eingeschert

Wittlich (red) Zu einem Unfall kam es am Sonntag 10. November, gegen 11 Uhr auf der B 49. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 43-jähriger Mann mit seinem Ford Ranger von Wittlich in Richtung Bausendorf.

Ihm folgte der 50-jährige Fahrer eines Volvo V40. Kurz vor Bausendorf setzte der Volvo-Fahrer nach einer leichten Rechtskurve zum Überholen an. Wegen Gegenverkehr musste er frühzeitig nach rechts einscheren. Hierbei kollidierte der Volvo mit seinem rechten Heck mit der linken Front des Ford. An beiden PKW entstand ein Schaden von 2500 Euro. Hinweise an die Polizei, Telefon 06571/9260.