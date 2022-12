Abschleppfahrzeug muss kommen : Unfall auf der B327 bei Morbach - Ein Mensch verletzt

Morbach Auf der B327 bei Morbach sind am Dienstag zwei Autos kollidiert. Laut Polizei wurde dabei ein Mensch verletzt. Was dort passiert ist.

In der Einmündung B 327/B 269, der Verlängerung des Kreisverkehrs Am Dreieck, hat sich am Dienstag gegen 17.35 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos ereignet.