Blaulicht : Unfall auf der B410: Fahrer verletzt

Ein 43 Jahre alter Mann ist bei einem Unfall in der Eifel verletzt worden.

Bei einem Unfall auf der B410, zwischen Büdesheim und Fleringen-Basalt, ist am Samstag ein Mensch verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war gegen 13:15 Uhr ein 43-jähriger Mann mit seinem VW Golf in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto kollidierte zunächst mit der Schutzplanke und fuhr im weiteren Verlauf in den Fahrbahngraben. Dabei wurden mehrere Zaunpfähle beschädigt.

Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zeugen, die Hinweise zur Fahrweise des Unfallbeteiligten oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter Telefon 06551/942-0 oder per Mail an pipruem@polizei.rlp.de zu melden.