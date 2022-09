Blaulicht : Unfall auf der B53: Autoinsassin schwer verletzt

Klüsserath An der Mosel sind am Donnerstagabend zwei Fahrzeuge bei Klüsserath (Kreis Trier-Saarburg) zusammengestoßen.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb die B53 voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502/91570 in Verbindung zu setzen.