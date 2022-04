Blaulicht : Unfall auf der B53 bei Trier-Ehrang: Zwei Personen verletzt

Trier-Ehrang Am Samstagmittag rückte die Feuerwehr Trier zu einem Unfall auf der B53 bei Ehrang aus. Was bisher bekannt ist.

Nach ersten Informationen der Berufsfeuerwehr Trier ereignete sich am Samstagmittag ein Verkehrsunfall auf der B53 in Fahrtrichtung Bernkastel-Kues in Höhe Trier-Ehrang. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt.