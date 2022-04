Blaulicht : Unfall auf der B53 bei Trier-Quint: Zwei Personen verletzt und hoher Sachschaden

Trier-Quint Am Samstagmittag rückte die Feuerwehr Trier zu einem Unfall auf der B53 bei Trier-Quint aus. Was geschehen ist.

Am Samstag, dem 9. April 2022, gegen 12:05 Uhr, kam es auf der B 53 Höhe Einmündungsbereich Trier-Quint zu einem Zusammenstoß von zwei Pkw, teilt die Polizei mit. Eine 23-jährige Frau aus Trier hatte mit ihrem Pkw beim Einbiegen in die B 53 die Vorfahrt eines weiteren Pkw missachtet. Dieser war auf der B 53 in Fahrtrichtung Trier unterwegs.