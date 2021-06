Blaulicht : Schwerer Unfall auf der Hunsrückhöhenstraße - Ein Mensch kommt ums Leben (Fotos und Video)

Update Morbach Am Dienstagnachmittag kam es auf der B 327 zwischen Morbach und Wenigerath im Kreis Bernkastel-Wittlich zu einem schweren Verkehrsunfall. Was bisher bekannt ist.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall um kurz vor 16 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein in Richtung Trier fahrender Sprinter zwischen Wenigerath und Morbach auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem in Richtung Hahn fahrenden LKW.

Der Fahrer des Sprinters wurde durch den Zusammenstoß so schwer verletzt, das er noch an der Unfallstelle verstarb. Drei weitere Menschen, die ebenfalls in dem Sprinter waren, wurden schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des LKW wurde bei dem Unfall leicht verletzt.