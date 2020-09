Polizei : Unfall auf der K 80: Polizei sucht Radfahrer

Morbach-Merscheid Vergleichsweise glimpflich endete am Freitag ein Motorradunfall auf der K 80 zwischen Rapperath und Merscheid. Wie die Polizei berichtet, kamen sich kurz vor 13 Uhr zwei Motorradgruppen in einer Kurve entgegen.

Ersten Ermittlungen zufolge musste ein 24-Jähriger in der Linkskurve einem Radfahrer ausweichen und verlor so die Kontrolle über seine Maschine. Er geriet auf die Gegenfahrbahn, wo ihm ein 44-jähriger Motorradfahrer mit seiner Gruppe entgegenkam.

Der jüngere Fahrer befand sich so weit auf der linken Fahrspur, dass er am entgegenkommenden Fahrer links vorbeifuhr. Der 44-Jährige versuchte auszuweichen und stürzte dabei. Er zog sich leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad entstand nur geringer Sachschaden.