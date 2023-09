Langholztransporter kollidieren Schwerer Unfall mit zwei LKW auf der L 150 bei Talling – Straße wieder frei

Der schwere Unfall wurde der Polizei Morbach am Mittwochvormittag um kurz vor 11.30 Uhr gemeldet. Auf der L 150 in Höhe Talling waren zwei Langholztransporter in den Unfall verwickelt. Dabei bohrte sich ein Baumstamm vom vorausfahrenden LKW durch die Frontscheibe des dahinter fahrenden Langholztransporters. Dessen Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt und musste später schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Warum es zu dem Auffahrunfall kam, wird derzeit noch von der Polizei ermittelt. Die Straße war bis 16.30 Uhr für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten gesperrt. Die Straßenmeisterei leitet den Verkehr ab. Im Einsatz waren Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei Morbach.