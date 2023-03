Bei Thomm Unfall auf der L 151 – LKW steht quer auf der Fahrbahn (mit Fotos)

Aktuell finden die Bergungsarbeiten durch ein Trierer Abschleppunternehmen statt. Die Bergung wird voraussichtlich bis in die frühen Abendstunden andauern. Der Verkehr wird durch die Straßenmeisterei Hermeskeil an beiden Abfahrten Thomm abgeleitet. Der Schaden am LKW beläuft sich auf schätzungsweise 100.000 Euro.