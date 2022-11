Hubschraubereinsatz : Autofahrer verliert bei Wolsfeld die Kontrolle über seinen Wagen – und flüchtet zunächst vom Unfallort

Wolsfeld Ein Autofahrer hat am Montag die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in eine Böschung gefahren. Als die Polizei eintrifft, ist er jedoch nicht mehr da.

Am Montagabend verlor ein Autofahrer gegen 21 Uhr auf der L 2 zwischen Meckel und Wolsfeld in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in eine Böschung. Als die Polizei zur Unfallstelle kam, war der Fahrer nicht vor Ort. Am Auto entstand Totalschaden.