Erstmeldung Unfall auf der L141 bei Wittlich: Bus fährt in Graben (Fotos)

Am Donnerstag ist ein Linienbus in den Graben gefahren. Was bisher bekannt ist.

30.11.2023 , 18:22 Uhr

11 Bilder Unfall auf der L141 bei Wittlich: Bus fährt in Graben 11 Bilder Foto: TV/Agentur Siko

Von Siko Agentur