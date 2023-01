Blaulicht : Unfall auf der L151 bei Osburg – Fahrerin leicht verletzt

Osburg Bei einem Unfall auf der L151 an der Kreuzung L149 bei Osburg wurde am Freitagmorgen eine Fahrerin leichtverletzt. Ein Fahrer stieß beim Abbiegen mit dem Wagen der Frau zusammen.

Bei einem Unfall auf der L151 an der Kreuzung L149 bei Osburg wurde am Freitagmorgen eine Fahrerin leichtverletzt. Ein Fahrer stieß beim Abbiegen mit dem Wagen der Frau zusammen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil in Verbindung zu setzen.