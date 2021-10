Blaulicht : Transporter setzt plötzlich zum Überholen an: Unfall auf der L151

Transporter setzt plötzlich zum Überholen an: Unfall auf der L151

Reinsfeld Eine Autofahrerin hat auf der L151 bei Reinsfeld einen direkten Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug offenbar durch eine schnelle Reaktion vermeiden können. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Die Fahrerin eines VW Golf war nach Angaben der Polizei am frühen Mittwochabend unterwegs Richtung Farschweiler, dabei sei ein weißer Transporter plötzlich im Gegenverkehr zum Überholen eines LKW ausgeschert. Die Golf-Fahrerin bremste ihr Auto voll ab, trotzdem kam es zur seitlichen Kollision mit dem überholenden Transporter. Dessen Fahrer habe laut Polizei nicht angehalten und sei weitergefahren, er beging somit Verkehrsunfallflucht. Der Transporter, vermutlich ein Ford Transit, wurde beim Vorfall seitlich beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls, Hinweise unter Telefon 06503/9151-0 oder per E-Mail an piherneskeil@polizei.rlp.de