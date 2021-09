Medizinischer Notfall : LKW-Fahrer landet mit seinem Gespann im Graben

Speicher/Phillipsheim Weil er einen medizinischen Notfall erlitt, ist ein LKW-Fahrer in der Eifel mit seinem Gespann im Graben gelandet.

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Montagabend gegen 19.20 Uhr auf der L 36 zwischen Speicher und Phillipsheim. Ein LKW-Fahrer eines Schaustellerbetriebs war mit seiner Zugmaschine mit Anhänger unterwegs, als er plötzlich ein medizinisches Problem hatte.

Unfall auf der L36 Speicher/Phillipsheim: Fahrer verliert Bewusstsein

Dadurch verlor er die Kontrolle und der Anhänger rauschte in die Böschung. Da durch den Unfall die gesamte Fahrbahn blockiert war kam die Feuerwehr zur Absicherung. Der Fahrer wurde vom DRK versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Gespann entstand leichter Sachschaden.