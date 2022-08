Zusammenstoß : Unfall auf der L46: Bei Zemmer sind zwei Autos kollidiert - Zwei Verletzte (Fotos)

Update Zemmer Unfall bei Zemmer: Dort sind auf der L46 zwei Autos kollidiert. Zwei Menschen wurden laut Polizei dabei verletzt.

Auf der L46 ist es am Samstag nach bisherigen Angaben gegen 15 Uhr zu einem Unfall gekommen. Der Fahrer eines Autos wollte laut Polizei aus der Straße "Am Schießberg", von Zemmer kommend, nach links auf die L46 auffahren. Dabei übersah er ein Auto, das die L46 von Speicher kommend in Fahrtrichtung Trier befuhr.