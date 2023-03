Mehrere Verletzte Unfall auf L5 bei Bitburg: Notärzte und Hubschrauber im Einsatz

Zu einem schweren Verkehrsunfall wurden am Donnerstagmorgen, gegen 7.52 Einsatzkräfte auf die L 5/Rittersdorfer Straße alarmiert. Nach ersten Angaben der Polizei fuhr eine 50-jährige Frau mit ihrem PKW die L5 von Bitburg kommend in Richtung Rittersdorf und beabsichtigte, nach links auf die B51 abzubiegen. Hierbei übersah sie die entgegenkommende 64-jährige Fahrzeugführerin, sodass es zum Frontalzusammenstoß beider PKW kam. In beiden Auts saßen ebenfalls jeweils 17-jährige Beifahrerinnen. Bei der Kollision drehten sich beide Fahrzeuge um 180 Grad. Der Toyota krachte nach der Drehung in ein Verkehrszeichen.