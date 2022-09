Zwischen Üxheim und Kerpen : Autos stoßen frontal zusammen – zwei Verletzte

Üxheim/Kerpen Ein 34-Jähriger hat beim Abbiegen ein anderes Auto übersehen. Die beiden Fahrzeuge sind frontal zusammengestoßen.

Wie die Polizei mitgeteilt hat, ist es am Freitagnachmittag, 9. September, zu einem Verkehrsunfall bei Kerpen (Kreis Vulkaneifel) gekommen. Ein 34-jähriger VW-Fahrer war auf der L 10 aus Üxheim kommend in Fahrtrichtung Kerpen unterwegs. In Höhe der Einmündung zur K 69 beabsichtigte er, nach links in einen Feldweg abzubiegen. Dabei übersah er laut Polizei den entgegenkommenden Mercedes-Benz, in dem zwei Menschen saßen. Die beiden Autos stießen frontal zusammen. Die Insassen des Mercedes wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.