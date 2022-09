Strecke war gesperrt : Traktor auf L 47 zwischen Lieser und Bernkastel-Kues umgekippt

Trier Der Traktor eines Winzers von der Mosel ist auf der Straße umgekippt. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Glück im Unglück für einen Winzer von der Mosel: Am Mittwochmittag, 14. September, war er mit seinem Traktor (einem Schmalspurschlepper) mit zwei Anhängern auf der L 47 von Lieser kommend in Richtung Bernkastel-Kues unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er nach rechts in die Rabatte, verlor die Kontrolle über sein Gefährt, schlug samt Hänger um und blieb auf der Seite liegen.