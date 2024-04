Wer hat etwas gesehen? Unfall in Wittlich: Autofahrer wird verletzt und Lkw-Fahrer flüchtet

Es war am Donnerstag, den 25. April, gegen 06.10 Uhr, als der Sattelzug die L 54 von Bombogen kommend in Richtung Wengerohr befuhr. Ein 40-jähriger BMW-Fahrer bog von der Belinger Straße nach rechts auf die L 54 in Richtung Bombogen ab. Während des Abbiegevorgangs kam es dann zu einem heftigen Zusammenstoß zwischen Sattelzug und Pkw.