Blaulicht : Unfall auf Parkplatz in Saarburg – Nach kurzem Gespräch fährt ein Beteiligter einfach davon

Unfall auf Parkplatz in Saarburg – Nach kurzem Gespräch fährt ein Beteiligter einfach davon

Saaburg Auf dem Parkplatz des Rewe-Centers in Saarburg stießen am Donnerstag zwei Autos zusammen. Beide Fahrer sprachen danach miteinander – dann fuhr einer von ihnen einfach davon. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Donnerstag, dem 30. Juni, um 13.30 Uhr, kam es in Saarburg, auf dem Parkplatz des Rewe-Centers (Am Leukbach) zu einer Kollision von zwei Autos, welche gleichzeitig von zwei schräg gegenüberliegenden markierten Parkflächen ausparkten und mit ihren Heckpartien zusammenstießen.