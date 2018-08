Unfall auf Sommerrodelbahn: Mann und Kind verletzt

Ihr Name

Der Unfall ereignete sich während der Bergfahrt aus bisher ungeklärter Ursache, wie die Polizei mitteilte.

Der an der Schleppstange hängende Schlitten, besetzt mit zwei Personen, wurde durch ein Notfallsystem bis zum Stillstand abgebremst. Der nachfolgende Schlitten, ebenfalls besetzt mit zwei Passagieren, wurde weitergezogen und fuhr auf den vor ihm stehenden Schlitten auf.

Durch den Aufprall wurden der Mann und das Kind verletzt. Während das Kind nur leicht verletzt wurde, wurde der Erwachsene zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der Erwachsene wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Auch er sei nur leicht verletzt gewesen. Thomas Züscher aus Gräfendhron gehört zu der privaten Investorengruppe, die die Sommerrodelbahn betreibt. Er bedauert den Vorfall und erklärt dem TV auf Nachfrage, dass die Anlage inzwischen wieder in Betrieb gegangen ist. Auf Sicherheit werde viel Wert gelegt, versichert Züscher.

„Die Anlage wird permament überwacht. Das Schleppseil wird regelmäßig kontrolliert. Wir haben das gerissene Schleppseil erneuert,“ sagt er. Wie er erläutert, werde die Anlage jährlich vom Tüv inspiziert und abgenommen. Die jüngste Prüfung habe die Anlage bestanden.

Der Betrieb am Erbeskopf geht nach dem Vorfall am Sonntag weiter. Das defekte Schleppseil ist erneuert worden.

Die Sommerrodelbahn ist eine Attraktion am Erbeskopf, die dafür sorgt, dass die Skiliftanlage auch in der warmen Jahreszeit genutzt wird: Sie ist bei trockenem Wetter täglich in Betrieb und bietet eine 1356 Meter lange Trasse, auf der die Rodel Geschwindigkeiten von bis zu 42 Stundenkilometern erreichen, ist auf der Internet-Seite des Betreibers zu lesen.

Die Sommerrodelbahn wurde 2005 eröffnet. Ziel war, das Freizeitangebot am Erbeskopf auch im Sommer zu bereichern. Dazu konnte die bestehende Schleppliftanlage genutzt werden, um die Rodel auf den Gipfel zu transportieren.