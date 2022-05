Blaulicht : Zwischen Tawern und Konz: Auto geriet auf B51 in den Gegenverkehr – Fahrer stirbt bei Unfall

Tawern/Konz Schwerer Unfall auf der B 51: Gegen 19 Uhr geriet ein Autofahrer mit seinem Wagen zwischen Tawern und Konz in den Gegenverkehr. Er verunglückte dabei tödlich. Laut Polizei ist die Strecke noch voll gesperrt.

Fahrer des entgegenkommenden Autos schwer verletzt

Das Fahrzeug des Verursachers geriet bei dem Unfall in Brand. Der Fahrer des Verursacherfahrzeuges verstarb an der Unfallstelle. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos erlitt schwerste Verletzungen. Dieser wurde notärztlich versorgt und in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen dauern an.