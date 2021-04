Autofahrerin fährt in Mohrweiler gegen Telefonmast (Fotos)

Mohrweiler Bei einem Unfall im Eifelkreis Bitburg-Prüm wurde eine Autofahrerin leicht verletzt und ein Telefonmast beschädigt. Ob es Probleme mit dem örtlichen Telefonnetz gibt, ist noch unklar.

In der Straße am Waldrand in Mohrweiler bei Kyllburg geriet eine Autofahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem Telefonmast. Durch den Aufprall brach der Mast, das Telefonkabel wurde dabei beschädigt.