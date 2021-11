Blaulicht : Unfall: Zusammenstoß auf der L151 bei Mertesdorf

Mertesdorf Die L151 ist zwischen Kenn und Mertesdorf derzeit wegen eines Unfalls gesperrt. Das ist bislang bekannt.

Zwei Autos sind nach Angaben der Feuerwehr am Freitagvormittag zusammengestoßen, zwei Menschen sind demnach verletzt worden. Die L151 ist an der Unfallstelle Höhe Mertesdorf gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet, so der Landesbetrieb Mobilität.