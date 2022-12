Unfall bei Pellingen : Auto überschlägt sich auf der B268 und landet auf dem Dach

Unfall auf der B268 bei Pellingen: Dort hat sich ein Auto überschlagen. Der Fahrer wurde dabei verletzt.

Auf der B268 bei Pellingen hat sich am Dienstag gegen 22.45 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. In Richtung Trier kam ein Auto in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach liegend im Straßengraben zum Stillstand. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt ins Mutterhaus gebracht.