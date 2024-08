Bergungsarbeiten begonnen Autotransporter bei Trier umgekippt – B51 blieb am Mittwoch lange gesperrt (Fotos)

Nichts geht mehr auf der Bitburger Straße zwischen Trier und Sirzenich: Wegen eines Unfalls am Mittwochmorgen war die B51 in diesem Bereich voll gesperrt. Zunächst hieß es, dass die Straße ab 16 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden könne. Die Sperrung hielt jedoch länger an. Nach 18 Uhr war die B 51 schließlich wieder frei.