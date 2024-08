Unfall auf der Bitburger Straße Autotransporter umgekippt: B51 zwischen Trier und Autobahn A64 gesperrt (Fotos)

Nichts geht mehr derzeit auf der Bitburger Straße zwischen Trier und Sirzenich: Seit einem Unfall am Mittwochmorgen ist die B51 in diesem Bereich in beide Richtungen voll gesperrt – mutmaßlich für mehrere Stunden. Gegen 9 Uhr war der mit mehreren Autos beladene Transporter umgekippt.