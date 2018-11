später lesen Verkehr Autos landen nach Kollision im Straßengraben FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

(red) Eine 48-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall am Dienstag, 20. November, 16.10 Uhr, auf der Landesstraße 27 schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 27 Jahre alte Fahrer eines BMW auf der L 27 von Kirchweiler in Richtung Pelm unterwegs, als ihm die 48 Jährige Frau in einem Audi SUV entgegenkam.