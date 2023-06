An roter Ampel Biker stoßen im Burgbergtunnel zusammen – alle verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagvormittag, 11. Juni, im Kreuzungsbereich B 53/ K101 am Burgbergtunnel in Bernkastel-Kues. Nach Informationen der Polizei befuhr eine sechsköpfige Gruppe Motorradfahrer aus den Niederlanden den Tunnel in Richtung Bernkastel, als die ersten beiden Biker wegen einer roten Ampel anhielten. Der dritte Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das zweite Motorrad auf, das gegen das erste stieß.