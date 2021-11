Blaulicht : Medizinischer Notfall: Ehepaar kommt mit Auto von der Straße ab

Bettenfeld/Eisenschmidt Bei Bettenfeld (Landkreis Bernkastel-Wittlich) ist am Montagabend ein Autofahrer wegen eines medizinischen Notfalls von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung in ein Waldstück hinabgerollt.

Zu dem Verkehrsunfall kam es am Montagabend gegen 17.40 Uhr auf der K 11 bei Bettenfeld. Ein älteres Ehepaar war auf der Kreisstraße von Eisenschmitt kommend in Fahrtrichtung Bettenfeld unterwegs, als der 74-jährige Fahrer wegen eines gesundheitlichen Notfalls die Kontrolle über seinen Wagen verlor, nach rechts lenkte und mit seinem Auto etwa zehn Meter eine Böschung hinabrollte und in unwegsamem Gelände an einem Baumstumpf zum Stillstand kam. Der Mann erlitt durch seine internistischen Erkrankung schwere, die Ehefrau durch den Unfall leichte Verletzungen. Die beiden wurden vom Notarzt versorgt und in das Wittlicher Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehren aus Bettenfeld und Manderscheid leuchteten die Unfallstelle aus und kümmerten sich um auslaufende Betriebsstoffe. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die K 11 gesperrt werden. Im Einsatz waren außerdem die Polizeiinspektion Wittlich und das DRK.