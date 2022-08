Bei Binsfeld : Baggerschaufel fällt auf der Landstraße von Transporter und trifft PKW

Binsfeld Ein Transporter hat auf der Landesstraße bei Binsfeld die Schaufel eines Minibaggers verloren, die auf ein entgegenkommendes Auto gefallen ist. Jetzt sucht die Polizei nach dem Besitzer der Schaufel und nach Zeugen des Unfalls.

Unfall am Dienstagabend, 2. August, auf der Landesstraße bei Binsfeld: Gegen 19.15 Uhr kam einer PKW-Fahrerin auf der L50 zwischen Binsfeld und Arenrath ein mit einem Minibagger beladener Transporter/ LKW entgegen. Der Transport fuhr in Richtung Arenrath. Nach Angaben der Polizei verlor er in einer Rechtskurve eine nicht gegen Herabfallen gesicherte Schaufel eines Minibaggers von der Ladefläche. Diese stürzte auf den entgegenkommenden PKW, der in Fahrtrichtung Binsfeld unterwegs war.