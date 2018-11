Zwei Menschen sind am frühen Donnerstagmorgen bei einem spektakulärem Unfall auf der L32 zwischen Nattenheim und Bitburg verletzt worden. Von Markus Angel

Der Fahrer eines VW Golf hatte auf der L32 von Nattenheim in Richtung Bitburg ausgangs einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der Golf schleuderte zunächst nach links über eine Verkehrsinsel im Kreuzungsbereich zur Abfahrt nach Matzen.

Hier prallte das Auto gegen ein Verkehrsschild und riss dieses samt Fundament aus der Verankerung. Durch den heftigen Aufprall wurde der Golf in die Luft geschleudert, drehte sich um seine Längsachse und flog über eine etwa 60 Zentimeter hohe Leitplanke ohne diese zu berühren.

Im Anschluss landete der Wagen im Böschungsbereich hinter der Leitplanke und blieb auf dem Dach liegen. Die Insassen konnten sich trotz ihrer Verletzungen selbst aus dem Fahrzeug befreien und den Rettungsdienst alarmieren.

Ein Notarzt und das DRK kümmerten sich im Anschluss um die beide Verletzten, bevor beide ins Krankenhaus eingeliefert wurden.

Die genaue Ursache des Unfalls war nach Polizeiangaben am Morgen noch unklar - so zum Beispiel auch die Frage, ob ein weiteres Fahrzeug an dem Unfall im Kreuzungsbereich beteiligt war, oder ob den Straßenverhältnissen nicht angepasste Fahrweise für den Unfall als Ursache in Frage kommt. Beide Insassen konnten nach Polizeiangaben aufgrund ihrer Verletzungen dazu zunächst nicht weiter befragt werden.

Im Einsatz waren die Feuerwehr aus Nattenheim, das DRK und ein Notarzt aus Bitburg sowie die Polizei Bitburg mit mehreren Beamten.

