Unfall Bus mit Kindern kommt bei Freudenburg von Straße ab

Klar ist jedoch, dass es nicht der erste Vorfall dieser Art in den vergangenen Monaten im Raum Konz-Saarburg-Kell. Zuletzt hat ein mit 30 Kindern besetzter Bus in Wasserliesch eine Hauswand gestreift. Am Bus entstand Sachschaden, fünf Kinder klagten über Kopf- und Nackenschmerzen.