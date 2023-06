Unfall bei Herforst Wildwechsel: Biker stürzt und verletzt sich

Zu dem Verkehrsunfall kam es am Montagmittag gegen 13.20 Uhr auf der L 39 zwischen Herforst und Speicher. Nach Informationen der Polizei befuhr ein Auto die Landstraße, gefolgt von einem Motorrad. Plötzlich wechselte Wild über die Fahrbahn, so dass der Autofahrer sein Fahrzeug stark abbremsen musste. Der Biker bremste ebenfalls, stürzte dabei aber und wurde in die Böschung geschleudert und verletzt. Der Motorradfahrer wurde versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad entstand Sachschaden. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Bitburg, das DRK aus Speicher und Bitburg mit Notarzt.