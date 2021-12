Unfall : Autos kollidieren auf B 327 bei Hochscheid

Hochscheid Bei Hochscheid sind am Samstagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Samstagnachmittag gegen 15.55 Uhr auf der B 327 bei Hochscheid zu dem Unfall. Eine 23-jährige Autofahrerin war auf der B 327 in Fahrtrichtung Flughafen Hahn unterwegs, als sie aus bisher nicht geklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam und auf den Grünstreifen geriet. Sie lenkte anschließend gegen und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn, wo sie seitlich mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte, in dem ein 63-Jähriger saß. Beide blieben unverletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Nach Polizeiangaben entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle nur kurzzeitig voll gesperrt werden, ansonsten wurde der Verkehr vorbeigeleitet. Es kam zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen.