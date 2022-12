Unfall bei Hupperath : Drei Verletzte nach Frontalkollision

Hupperath Bei Hupperath ist es am Samstagabend zu einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos gekommen. Drei Menschen wurden dabei verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Samstagabend gegen 17.20 Uhr auf der K 54 zwischen Wittlich und Minderlittgen unterhalb des Pichterberg zu dem Unfall. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam ein 19-jähriger Fahrer mit seinem Auto nach einem Überholvorgang zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit der Schutzplanke und wurde dann zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Dort kam es auf der Gegenfahrbahn zu einem frontalen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Wagen eines 69-Jährigen. Alle beteiligten Insassen wurden mittelschwer verletzt, vor Ort vom Rettungsdienst erstversorgt und im Anschluss zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Im Einsatz waren die Feuerwehr Wittlich, der Rettungsdienst des DRK, die Polizeiinspektion Wittlich und die Straßenmeisterei Manderscheid. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Staatsanwaltschaft Trier ordnete eine Unfallgutachten an. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Polizeiinspektion Wittlich, 06571/9260.